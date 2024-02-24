Врач Трофимовская: повышение АЛТ и АСТ в крови может указывать на больную печень

Врач-гепатолог и гастроэнтеролог «Клиники Фомина» Наталья Трофимовская обратила внимание на симптомы, с которыми стоит обратиться за профессиональной медицинской помощью: лишний вес, проблемы с сахаром и давлением, повышение показателей АЛТ и АСТ в крови.