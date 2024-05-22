Генерал Андрей Гурулёв сделал суровое напоминание Западу: "Наш Верховный русским языком сказал".
Генерал Гурулёв сделал суровое напоминание Западу: "Наш Верховный русским языком сказал"
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
какое ядерное оружие не смешите. он просто на провокации запада даже с поставками дальнобойных ракет не отреагировал.а вы говорите об ядерном оружии. запад давно в слова президента не верит.все современный поставки оружия.скоро и атомную бомбу поставят и никто не узнает. узнают при применении.
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11 час.
АС
Александр Сысоев
Саша, ЦИПСОшник безграмотный, заткнись!
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9 час.
САША ЛЕПАЕВ
а тебе что в жопе засвербило что мне рот затыкаешь. сам засунь себе язык в жопу и молчи тихонечко.развелось бендеров.
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8 час.
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