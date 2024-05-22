Генерал Гурулёв сделал суровое напоминание Западу: "Наш Верховный русским языком сказал"

САША ЛЕПАЕВ

какое ядерное оружие не смешите. он просто на провокации запада даже с поставками дальнобойных ракет не отреагировал.а вы говорите об ядерном оружии. запад давно в слова президента не верит.все современный поставки оружия.скоро и атомную бомбу поставят и никто не узнает. узнают при применении.