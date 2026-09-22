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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на 22.09.2026: Победы и испытания, творчество и внимательность к деталям впереди.

Гороскоп на 22.09.2026: Победы и испытания, творчество и внимательность к деталям впереди.

Овен поборот свои страхи и на него ждут открытые возможности. Вибрации дня подталкивают раскрыть защитные стены и покинуть зону комфорта.

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