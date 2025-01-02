Первый император России: за что критиковали Петра I

Споры о значении деятельности Петра I начались в России ещё в конце XVIII века. «Повреждение нравов» Петром Всё XVIII столетие в России прошло под знаком благоговения перед памятью и деяниями Петра Великого.
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