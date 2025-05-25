Метеоролог Вильфанд: Московский регион ожидает аномальная 30-градусная жара

В ближайшие дни жителей Московского региона ждет значительное повышение температуры. Как сообщил научный руководитель службы Роман Вильфанд, столбики термометров поднимутся как минимум на шесть градусов выше средних многолетних значений для этого времени года.
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