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Поезд, который почти не касается рельсов: Япония разблокировала проект маглева со скоростью 500 км/ч

Поезд, который почти не касается рельсов: Япония разблокировала проект маглева со скоростью 500 км/ч

Первый междугородный маглев начнет перевозить пассажиров в Японии примерно в 2037 годуПроект японской высокоскоростной магнитной железной дороги Linear Chuo Shinkansen получил важное разрешение на продолжение строительства.

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