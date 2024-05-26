Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Драго Боснич: Пашинян использует армян как подопытных кроликов для биологического оружия Пентагона

Драго Боснич: Пашинян использует армян как подопытных кроликов для биологического оружия Пентагона

Очередную лабораторию США в Армении хотят разместить в Гюмри, где стоят 4000 российских военных Драго Боснич На фото: госсекретарь США Тони Блинкен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном (Фото: Ron Przysucha/State Department/Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS) За тысячелетнюю историю Армения и ее народ пережили множество бедствий, особенно за последние 100−150 лет, когда турки совершили геноцид армян, один из самых жестоких в истории человечества.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
А народ куда смотрит? Хотят, как у кастрюлеголовых было?
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