Драго Боснич: Пашинян использует армян как подопытных кроликов для биологического оружия Пентагона

Очередную лабораторию США в Армении хотят разместить в Гюмри, где стоят 4000 российских военных Драго Боснич На фото: госсекретарь США Тони Блинкен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном (Фото: Ron Przysucha/State Department/Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS) За тысячелетнюю историю Армения и ее народ пережили множество бедствий, особенно за последние 100−150 лет, когда турки совершили геноцид армян, один из самых жестоких в истории человечества.