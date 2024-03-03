Диетолог отвечает на вопросы о пробиотиках

Можете ли вы предоставить некоторые заслуживающие доверия клинические исследования, книги или журналы, посвященные тому, как пре- и пробиотики не разрушаются желудочными кислотами или сроком годности, чтобы действительно быть полезными для улучшения работы кишечника? Какова наилучшая практика в отношении количества и типов живых микроорганизмов? Я не уверен, что кто-нибудь знает ответы на эти вопросы.