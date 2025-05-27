"Мы не будем платить, это наша страна": Целый табор цыган зашел в автобус и заставил людей прикрыть рот от удивления

В большинстве своём абсолютно бесполезные для страны люди... Не давая никакой отдачи требуют себе всего и сразу... А может хватит уже кормить паразитов?... Может пора возродить статью за тунеядство, бродяжничество?... Может усилить контроль за доходами и налогообложением этих глистов?...

Виктор Борисов

Выгнать из России всю эту черножопую паразитическую нечисть, севшую на шею Русского народа, включая цыганскую и таджикскую мразь до последней твари!!! А то расползлись по всей России, создали практически ОПГ во всех крупных городах и распространяют наркоту по всей России, подкупая на эти поганные деньги продажных чиновников во всех сферах и силовых структурах!!! Эти ОПГ действуют под прикрытием своих диаспор, то есть пр национальному признаку и не признают никаких Российских законов!!! Эти продажные мафиозные структуры и есть главная опора и поддержка внутренних врагов России из 5-й колонны врагов, работающих под управлением англожидов сша, англии и гейропы!!!