Нуждающимся в автомобилях инвалидам предложили компенсировать ОСАГО

Нуждающимся в автомобилях инвалидам предложили полностью компенсировать стоимость ОСАГО. Внесение таких поправок в Госдуму анонсировал 21 августа в соцсетях глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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