Австралия обнародовала план борьбы с электронными сигаретами: почему

Запрет на импорт одноразовых вейпов вступит в силу 1 января 2024 года.Австралия, обеспокоенная ростом никотиновой зависимости среди молодежи, обнародовала план борьбы с электронными сигаретами, запрет на импорт одноразовых вейпов вступит в силу 1 января 2024 года.