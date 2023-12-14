Австралия обнародовала план борьбы с электронными сигаретами: почему

Запрет на импорт одноразовых вейпов вступит в силу 1 января 2024 года.Австралия, обеспокоенная ростом никотиновой зависимости среди молодежи, обнародовала план борьбы с электронными сигаретами, запрет на импорт одноразовых вейпов вступит в силу 1 января 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии