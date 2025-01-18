Прогулка по Ленинграду 1948 года

17 ноября 1948 года на Петроградской набережной на вечную стоянку встает легендарный крейсер Аврора, который станет одной из визитных карточек Ленинграда и позже - Санкт-ПетербургаМихаил Ботвинник первым из советских шахматистов становится чемпионом мира по шахматам.
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