Прогулка по Ленинграду 1948 года

17 ноября 1948 года на Петроградской набережной на вечную стоянку встает легендарный крейсер Аврора, который станет одной из визитных карточек Ленинграда и позже - Санкт-ПетербургаМихаил Ботвинник первым из советских шахматистов становится чемпионом мира по шахматам.