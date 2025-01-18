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Прогулка по Ленинграду 1948 года

Прогулка по Ленинграду 1948 года

17 ноября 1948 года на Петроградской набережной на вечную стоянку встает легендарный крейсер Аврора, который станет одной из визитных карточек Ленинграда и позже - Санкт-ПетербургаМихаил Ботвинник первым из советских шахматистов становится чемпионом мира по шахматам.

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