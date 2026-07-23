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В Холмогорском округе прошел форум «Поморское долголетие»

В Холмогорском округе прошел форум «Поморское долголетие»

Он собрал самых инициативных и неравнодушных жителей регионаВстреча для людей элегантного возраста стала не просто площадкой для диалога с представителями областного правительства и депутатским корпусом, но и насыщенной образовательной студией с лекциями и практическими занятиями.

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