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Кисляк о 3:3 с Нигерией: «Победная игра, без шансов вообще. Три момента – три гола. Мы подустали и играли на удержание счета – этого нельзя было делать»

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк прокомментировал ничейный результат в игре против Нигерии .

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