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Новости Липецка

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«Орелстрой-ЛЗ» продолжает добиваться разрешения на высотную застройку в Липецке

«Орелстрой-ЛЗ» продолжает добиваться разрешения на высотную застройку в Липецке

Застройщик обжаловал решение суда по спору об этажности домов на улице Артемова в Липецке. Компания добивается права строить выше восьми этажей.

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