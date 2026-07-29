Япония: Власти объявили, что около 13 человек погибли по состоянию на утро по местному времени в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в 5,2 км (3,2 мили) к востоку от Уто, префектура Кумамото, ближе к вечеру по местному времени 28 июля.
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