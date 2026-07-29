НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Япония: Власти объявили, что около 13 человек погибли по состоянию на утро по местному времени в...

Япония: Власти объявили, что около 13 человек погибли по состоянию на утро по местному времени в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в 5,2 км (3,2 мили) к востоку от Уто, префектура Кумамото, ближе к вечеру по местному времени 28 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии