Япония: Власти объявили, что около 13 человек погибли по состоянию на утро по местному времени в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в 5,2 км (3,2 мили) к востоку от Уто, префектура Кумамото, ближе к вечеру по местному времени 28 июля.