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“Хватит уже играть за две стороны!” - Лукашенко призвал Казахстан не пытаться угождать “и вашим и нашим”

“Хватит уже играть за две стороны!” - Лукашенко призвал Казахстан не пытаться угождать “и вашим и нашим”

Вчера 31K прочитали После распада СССР многие бывшие союзные республики вспомнили о застарелых конфликтах.

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Комментарии
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СЕ
Семахина Елена
Казаха ничему не научили попытки переворота, когда России помогла ему остаться в руководящем кресле.
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17 час.
Валерий Каулин
Вообще-то подобное обращение должно бы прозвучать из уст Светлоликого. Но он почему-то молчит. Ждёт, что его в очередной раз &quot;обманут&quot; и он нам об этом расскажет с трагическими нотками в голосе?
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16 час.
Юрий Кушнарев
Лукашенко,сам-то давно прозрел?
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10 час.

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