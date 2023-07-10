“Хватит уже играть за две стороны!” - Лукашенко призвал Казахстан не пытаться угождать “и вашим и нашим”
Вчера
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После распада СССР многие бывшие союзные республики вспомнили о застарелых конфликтах.
Комментарии
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Казаха ничему не научили попытки переворота, когда России помогла ему остаться в руководящем кресле.
Вообще-то подобное обращение должно бы прозвучать из уст Светлоликого. Но он почему-то молчит. Ждёт, что его в очередной раз "обманут" и он нам об этом расскажет с трагическими нотками в голосе?
Лукашенко,сам-то давно прозрел?
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