Методы прогнозирования землетрясений позволяют быстро определить прочность материалов

Теперь материаловеды могут использовать данные об очень распространенном минерале и хорошо известную статистику землетрясений и лавин для количественной оценки того, как взаимодействие с окружающей средой может повлиять на деградацию и разрушение материалов, используемых для современных солнечных батарей, геологического связывания углерода и инфраструктуры, такой как здания, дороги и мосты.