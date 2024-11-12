Методы прогнозирования землетрясений позволяют быстро определить прочность материалов

Теперь материаловеды могут использовать данные об очень распространенном минерале и хорошо известную статистику землетрясений и лавин для количественной оценки того, как взаимодействие с окружающей средой может повлиять на деградацию и разрушение материалов, используемых для современных солнечных батарей, геологического связывания углерода и инфраструктуры, такой как здания, дороги и мосты.
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