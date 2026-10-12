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"Теория победы" НАТО учитывает сценарий войны на два фронта

"Теория победы" НАТО учитывает сценарий войны на два фронта

ROBERT GHEMENT/EPA/TASS Новый военный план НАТО – "Теория победы" – учитывает ведение боевых действий сразу на два фронта.

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