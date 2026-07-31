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«Барыс» расторг контракты с Бояркиным и Гайтамировым по инициативе клуба: «Решение основано на спортивном принципе»

« Барыс » объявил о расторжении договоров с вратарем Никитой Бояркиным  и защитником Тамирланом Гайтамировым .

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