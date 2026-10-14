Житель Надыма угодил под суд за то, что систематически не платил алименты. Мужчина, вопреки решению суда, с октября 2025 года по март 2026 года не уплачивал денежные средства на содержание сына, в связи с чем образовалась задолженность более 130 тысяч рублей.
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