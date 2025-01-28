Пенсионеры радуются: освобождение от платы за капремонт и вывоз мусора – но не без условий Юлия ЧелкановаВ России пенсионеры получают множество льгот, которые позволяют существенно облегчить финансовую нагрузку при оплате коммунальных услуг.
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