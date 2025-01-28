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  • Evgeni Velesik
    ФАБами вас просто снести!«Резервы закончат...
  • Юрий Воробьев
    Больше всего бесят козлы, типа автора статьи, которые ничего не понимали в жизни народа, но теперь выступают большими...Без индивидуально...
  • сергей амбросов
    долбоёб и 100% пидор.....Без индивидуально...

Пенсионеры радуются: освобождение от платы за капремонт и вывоз мусора – но не без условий

Пенсионеры радуются: освобождение от платы за капремонт и вывоз мусора – но не без условий

Пенсионеры радуются: освобождение от платы за капремонт и вывоз мусора – но не без условий Юлия ЧелкановаВ России пенсионеры получают множество льгот, которые позволяют существенно облегчить финансовую нагрузку при оплате коммунальных услуг.

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