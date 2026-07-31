С августа заработают новые правила провоза топлива по Крымскому мосту

С 4 августа вступают в силу новые требования к перевозке топлива через Крымский мост, разрешающие провоз горючих жидкостей исключительно в специальных сертифицированных канистрах без повреждений и следов подтеков.
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