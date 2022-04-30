В WhatsApp добавили быстрые реакции

WhatsApp недавно представил новую функцию, получившую название «Поддержка нескольких устройств». Эта функция позволяет пользователям получать доступ к платформе обмена мгновенными сообщениями на подключенном ПК без подключения смартфона к Интернету.
WhatsApp недавно представил новую функцию, получившую название «Поддержка нескольких устройств». Эта функция позволяет пользователям получать доступ к платформе обмена мгновенными сообщениями на подключенном ПК без подключения смартфона к Интернету.
Свежие комментарии