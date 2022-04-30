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В WhatsApp добавили быстрые реакции

В WhatsApp добавили быстрые реакции

WhatsApp недавно представил новую функцию, получившую название «Поддержка нескольких устройств». Эта функция позволяет пользователям получать доступ к платформе обмена мгновенными сообщениями на подключенном ПК без подключения смартфона к Интернету.

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