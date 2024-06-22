Президент России наградил Давида Голощекина орденом за заслуги перед Отечеством IV степени

Известный музыкант руководит Санкт-Петербургской филармонией джазовой музыки Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Давида Голощёкина орденом за заслуги перед Отечеством IV степени, пишет РИА Новости.
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