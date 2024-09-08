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Парламентская газета

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Академики возьмутся за игрушки

Академики возьмутся за игрушки

Научно-экспертный совет по научным исследованиям детских игр, игрушек, игровых средств обучения и других товаров для детей появится при отделении психологии и возрастной физиологии Российской академии образования (РАО).

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