За последний год умерли как минимум пятеро омских журналистов. Среди них - сразу две известные представительницы одного издания: трагически погибшая в массовом ДТП Анна Никитенко и фотограф Елена Латыпова.
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За последний год умерли как минимум пятеро омских журналистов. Среди них - сразу две известные представительницы одного издания: трагически погибшая в массовом ДТП Анна Никитенко и фотограф Елена Латыпова.