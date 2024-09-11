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Новости Омска

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За последний год умерли как минимум пятеро омских журналистов

За последний год умерли как минимум пятеро омских журналистов. Среди них - сразу две известные представительницы одного издания: трагически погибшая в массовом ДТП Анна Никитенко и фотограф Елена Латыпова.

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