Более 100 белгородцев переехали в пункты временного размещения

БЕЛГОРОД, 7 января, ФедералПресс. По поручению губернатора Вячеслава Гладкова на территории Белгородской области, а также в соседних регионах создаются пункты временного размещения для белгородцев, желающих покинуть на время свои дома.
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