Лавров: военную помощь Украине из добровольной хотят превратить в обязательную

Военную помощь Украине из добровольной хотят сделать в обязательную под крышей НАТО. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по украинскому урегулированию, передает РИА Новости.
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