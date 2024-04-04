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Лавров: военную помощь Украине из добровольной хотят превратить в обязательную

Лавров: военную помощь Украине из добровольной хотят превратить в обязательную

Военную помощь Украине из добровольной хотят сделать в обязательную под крышей НАТО. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по украинскому урегулированию, передает РИА Новости.

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