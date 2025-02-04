Более 20 тыс. чиновников США согласились на предложение Маска уволиться

В США около 1% (более 20 тыс. сотрудников) федеральных чиновников согласились на предложение уволиться в обмен на отсрочку увольнения, которая позволит продолжать выплачивать им зарплату до конца сентября.
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