Оценка народа Украины от украинских националистов США «Свобода» ...

Если бы эту старейшую украинскую газету Соединённых Штатов не выпускали лютые русофобы, за такое могли бы и уголовное дело возбудить на Украине, так как «Свобода» ссылается на книгу, вышедшую недавно в Ивано-Франковске в издательстве «Лилея-НВ».