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Оценка народа Украины от украинских националистов США «Свобода» ...

Оценка народа Украины от украинских националистов США «Свобода» ...

Если бы эту старейшую украинскую газету Соединённых Штатов не выпускали лютые русофобы, за такое могли бы и уголовное дело возбудить на Украине, так как «Свобода» ссылается на книгу, вышедшую недавно в Ивано-Франковске в издательстве «Лилея-НВ».

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