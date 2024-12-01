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Зло без примесей: Борис Хвошнянский о роли Тени в «Преступлении и наказании»

Зло без примесей: Борис Хвошнянский о роли Тени в «Преступлении и наказании»

На Кинопоиске 30 ноября выходят заключительные серии «Преступления и наказания». Одну из самых интересных ролей — инфернальную Тень, которая соблазняет Раскольникова взять топор, — сыграл Борис Хвошнянский.

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