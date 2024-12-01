Зло без примесей: Борис Хвошнянский о роли Тени в «Преступлении и наказании»

На Кинопоиске 30 ноября выходят заключительные серии «Преступления и наказания». Одну из самых интересных ролей — инфернальную Тень, которая соблазняет Раскольникова взять топор, — сыграл Борис Хвошнянский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии