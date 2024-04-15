Макрон: «Нельзя сказать, что Израиль»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что участие команды Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже под своим флагом и отказ в этом праве российским спортсменам объясняется тем, что Израиль, по его мнению, нельзя назвать "нападающей стороной".
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