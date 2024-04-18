ФСБ рассекретила документы о срыве участниками группы «Смерш» мятежа украинских националистов

Националисты проникли в ряды красноармейцев во время мобилизации.Федеральная служба безопасности России (ФСБ) рассекретила данные об операции Главного управления контрразведки СССР «Смерш» по борьбе с украинскими пособниками нацизма в 1944 году.
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