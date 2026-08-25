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Газета.ру

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В Башкирии задержан юноша без прав, сбивший трех подростков на питбайке

В Башкирии задержан юноша без прав, сбивший трех подростков на питбайке

В Башкирии полицейские задержали 16-летнего водителя питбайка, который сбил трех подростков. Об этом сообщил на канале в «Максе» главный госинспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов.

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