В Башкирии задержан юноша без прав, сбивший трех подростков на питбайке

В Башкирии полицейские задержали 16-летнего водителя питбайка, который сбил трех подростков. Об этом сообщил на канале в «Максе» главный госинспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии