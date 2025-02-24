Литва начала демонтаж ЛЭП на границе с Россией

Литва приступила к демонтажу ЛЭП на границе с Калининградской областью России Литва начала демонаж линий электропередач на границе с Калининградской областью России, об этом сообщил министр энергетики республики Жигимантас Вайчюнас.
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