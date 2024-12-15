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Почему все так с Сирией, Украиной и Донбассом?

Почему все так с Сирией, Украиной и Донбассом?

По отношению к России в политической элите США сейчас наблюдаются две главные тенденции. Одна часть американской элиты – глобализаторы-«охотники», решительно за уничтожение России как единого и большого государства.

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