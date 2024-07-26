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Кемеровчанки были на грани обморока после поездок в трамвае и автобусе

Кемеровчанки были на грани обморока после поездок в трамвае и автобусе

Жители столицы Кузбасса продолжают жаловаться властям на невыносимость поездок на трамваях и автобусах в жару.

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