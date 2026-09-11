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Царьград

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В Екатеринбурге автобус столкнулся с «Ладой»: двое пострадавших

В Екатеринбурге автобус столкнулся с «Ладой»: двое пострадавших

Пассажирский автобус ПАЗ и автомобиль «Лада Приора» столкнулись вечером 10 сентября в Екатеринбурге. Дорожный инцидент был зафиксирован около 22:00 на улице Щербакова, в районе дома 154.

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