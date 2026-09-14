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Трагедия 1990 года в Таджикистане: блогер Артём Майнас подал апелляцию по делу «Гвоздичной акции»

Трагедия 1990 года в Таджикистане: блогер Артём Майнас подал апелляцию по делу «Гвоздичной акции»

Аргументы недели Фото: личный архив Артёма Майнаса 18 августа 2026 года Обнинский городской суд Калужской области признал местного блогера Артёма Майнаса виновным в разжигании ненависти против таджиков и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей по статье 20.

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