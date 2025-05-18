«Молчаливые стражи времени»: в Португалии в стене средневековой церкви нашли останки более десятка людей Елена ГалицкаяВ одном из самых живописных уголков Португалии, на вершине холма города Портиман, неожиданное открытие нарушило покой вековой тишины.
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