Новый разлагаемый в морской воде пластик успешно испытан

Ученые Океанографического института Вуд-Хоул (WHOI) испытали новый вид биопластика и обнаружили, что новая версия диацетата целлюлозы (CDA) является самым быстроразлагающимся в морской воде биопластиковым материалом.
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