В Архангельске лишь трое из 19 бойцов Росгвардии получили краповый берет

На базе отряда специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа в Архангельске состоялись квалификационные испытания, по итогам которых военнослужащие Росгвардии получили право носить краповый берет.
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