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От Киева до Одессы: Россия нанесла массированный удар по объектам украинского ВПК и военной логистики

От Киева до Одессы: Россия нанесла массированный удар по объектам украинского ВПК и военной логистики

  В Минобороны РФ заявили о поражении ключевых объектов украинской оборонки. Российские Вооружённые силы ночью нанесли массированный удар по объектам украинской промышленности, энергетики и военной логистики.

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Новый комментарий от пользователя
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Traveller

Что-то мне автор стал напоминать Рыжего Доню. Тот тоже Иран 42 раза побеждал. Так и здесь КМЗ в Кривом Роге уже 3,5 раза разбомбили вчистую. А намедни в который раз уничтожили мост в Затоке.