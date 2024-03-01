Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 767 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Белимов
    А их там всех сфотографировали, что бы в лицо знать предателей?На похороны Навал...
  • Николай Смалько
    Ты чё, баклажан шоколандный, совсем берега попутал?!!Есть большое желание, чтобы твоё юсэй стало Великим североамерик...Шеф Пентагона: НА...
  • С С
    А успеют амеры и прочая шушера повоевать с Россией?Шеф Пентагона: НА...

1 марта 1918 г. ПЕРЕМОГА– немцы вошли в Киев

1 марта 1918 г. ПЕРЕМОГА– немцы вошли в Киев

Захват немцами Киева в современной України (с столицей в Куиве) подаётся как акт освобождения Украины от "московской оккупации" вооружёнными формированиями УНР В реальности немцы вошли в Киева после "приглашения" от члена делегации УНР на переговорах в Брест-Литовске 9 февраля Николая Любинского, который дозвонился до другого члена делегации УНР - студента Александра Севрюка, и они вдвоём пришли к выводу, что сбежавшей из Киева Центральной Раде необходима германская военная поддержка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх