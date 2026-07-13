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Кузьминки

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Значительные транспортные улучшения произошли на юго-востоке столицы за пять лет

Значительные транспортные улучшения произошли на юго-востоке столицы за пять лет

За последние пять лет транспортный каркас Юго-Восточного округа Москвы пополнился несколькими крупными объектами: открыты станции Большой кольцевой линии (БКЛ), в составе МЦД-2 заработали городские вокзалы «Курьяново» и «Печатники», запущены МЦД-3 и МЦД-4.

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