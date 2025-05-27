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Спецслужбы Азербайджана похитили гражданина России из Екатеринбурга

Спецслужбы Азербайджана похитили гражданина России из Екатеринбурга

Об этом пишут СМИ:Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана провели спецоперацию на территории России, в рамках которой задержали в Екатеринбурге 71-летнего оппозиционного активиста Захираддина Ибрагимова, имеющего российское гражданство (уже более 20 лет).

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ты  омерзителен, как любое вонючее дерьмо. Учись читать  и понимать текст, говно  эгоистичное.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Горыныч  говорит умные  слова, а  не несёт пон7ос,  как ты, ху..ло нацистское, мразь антисоветская.
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2 час.
Владимир Алтайцев
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2 час.
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