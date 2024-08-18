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Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ участков в Нагатино-Садовниках

Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ участков в Нагатино-Садовниках

На юге столицы находятся два участка, которые используются недостаточно эффективно. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, они подлежат реорганизации в соответствие с программой комплексного развития территорий.

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