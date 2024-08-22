Унижение Германии приведет к возрождению фашизма

"Они должны быть награждены медалями". Такие слова якобы услышала от польских коллег высокопоставленная немецкая делегация, когда прибыла в Варшаву, чтобы добиться выдачи подозреваемых в терроризме — в уничтожении газопровода "Северный поток".
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