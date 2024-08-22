БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Унижение Германии приведет к возрождению фашизма

Унижение Германии приведет к возрождению фашизма

"Они должны быть награждены медалями". Такие слова якобы услышала от польских коллег высокопоставленная немецкая делегация, когда прибыла в Варшаву, чтобы добиться выдачи подозреваемых в терроризме — в уничтожении газопровода "Северный поток".

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