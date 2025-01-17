Какой была Средневековая Русь и причем здесь король Артур

Мы прочитали интересую книгу и готовы поделиться с вами полученными знаниями.фото: vk.com/centurybattleНе в бровь, а в глаз: знали ли вы, что Средние века вообще были не везде? Америка? Африка? Азия? Вы не поверите, но там не было этих самых Средних веков.